Putin, Nükleer Silahları Kullanmadık

PUTİN’DEN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Rusya’nın Ukrayna’daki savaştan istediği sonucu alacak kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdiye kadar nükleer silahları kullanma gereğinin doğmadığını ifade ediyor. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Rus devlet televizyonunda yayınlanan “Rusya, Kremlin, Putin, 25 yıl” başlıklı belgeselde söz aldı.

NÜKLEER SİLAHLAR KONUSUNDA İFADELERİ

Ukrayna savaşından kaynaklanan nükleer tırmanma riskiyle ilgili olarak, “Bizi hata yapmaya zorlamak istediler. Şimdiye kadar bu silahları kullanma ihtiyacı doğmadı. Umarım hiç doğmaz” diyen Putin, 2022’de başlattıkları operasyonu Rusya’nın istediği sonuçla tamamlayacak güçte olduklarını vurguladı.

POLİTİKACILIK HİSSİ

Belgeselde, başbakan ve devlet başkanı olarak geçirdiği 25 yıl üzerine de konuşan Putin, “Kendimi bir tür politikacı gibi hissetmiyorum. Milyonlarca Rus vatandaşıyla aynı havayı solumaya devam ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Umarım mümkün olduğunca uzun süre devam eder” şeklinde düşüncelerini aktardı.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN LİDER

Putin, 1953’teki ölümüne kadar 29 yıl ülkeyi yöneten Josef Stalin’den bu yana Kremlin’de en uzun süre görev yapan lider olarak tanınıyor.

– MOSKOVA