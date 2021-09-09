Putin o isme kahraman unvanı verdi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatta hayatını kaybeden Rus Bakan’a Rusya’nın Kahramanı unvanı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir başkasını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e Rusya’nın Kahramanı unvanını verdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla ordunun generali Yevgeniy Ziniçev’e görevini yerine getirirken gösterdiği kahramanlık, cesaret ve yüreklilik nedeniyle Rusya’nın Kahramanı unvanı verildi” ifadeleri kullanıldı.

Ziniçev dün bir eğitim sırasında Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Ziniçev bakanlık görevine 2018 yılında gelmiş, 2020 yılında da general unvanını almıştı.