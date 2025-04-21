Putin, Orduyu İtibarsızlaştıranlara Ceza Verdi

PUTİN YASAYI İMZALADI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu itibarsızlaştıranlara yönelik 7 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasayı imzaladı. Putinin imzaladığı bu yasa, Rusya Resmi Belge Sistemi’nde resmi olarak yayınlandı ve Rus Ceza Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapıldı. Yasa kapsamında, Rus ordusunu itibarsızlaştıracak içerik paylaşanlara ve Rusya’nın yer almadığı uluslararası örgütlerin kararlarını destekleyenlere 7 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

YAPTIRIMLARA ÇAĞRIYA CEZA

Bu yeni düzenleme ile, Rusya’ya karşı yaptırım talebinde bulunanlar ve yaptırımları uzatma çağrısı yapanlar 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 bin ruble (yaklaşık 6 bin dolar) para cezası ile karşılaşabilecek. Belirtilen cezaları alan kişilerin mal varlıklarına el konulması da mümkün.

YABANCI AJAN UYGULAMALARI

Ayrıca, Putin’in imzaladığı yasaya göre, uluslararası örgütler ve yabancı ülke kurumlarının Rusya’ya karşı eylemlerini destekleyenler, “yabancı ajan” listesine alınacak. Yabancı ajan ilan edilen bireyler, eğitim faaliyetlerine katılamayacak ve devlet şirketlerinin yönetiminde görev alamayacak.