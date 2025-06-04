PUTİN VE PAPA 14. LEO TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Ukrayna krizini ele almak üzere telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Sarayı’ndan gelen bilgilere göre, görüşme sırasında Putin, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu belirtti. Bunun için ise krize neden olan temel unsurların ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

MÜZAKERELERİN SONUÇLARI VE İNSANİ KONUŞMALAR

Putin, Papa’ya Türkiye’nin aracılığıyla İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Ukraynalı çocukların aileleriyle buluşması için gereken çabayı gösterdiğini ifade etti. Vladimir Putin, Papa’ya, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmaya her zaman hazır olduğunu bildirirken, Vatikan’ın insani sorunların çözümündeki rolü için teşekkür etti. Görüşmede, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil altyapı hedeflerine yönelik saldırılar düzenleyerek durumu gerginleştirmeye çalıştığı ve bunun bir terör eylemi olduğu vurgulandı.

DİN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ayrıca, Ukrayna’daki Ortodoks kilisesi ile ilgili durumun da görüşüldüğü toplantıda, “Kiev yönetiminin Ukrayna Ortodoks kilisesini yok etme yönündeki yaklaşımına karşı Vatikan’ın Ukrayna’da din özgürlüğünü daha aktif bir şekilde destekleyeceği” umudu dile getirildi.

Toplantıda iki ülke arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı. Putin ve Papa 14. Leo, “Vefat eden Papa Franciscus’un ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu ve daha adaletli bir dünya düzeninin inşa edilmesi amacıyla manevi ve ahlaki değerler temelinde ilişkilerin geliştirilmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesi konusunda” hemfikir kaldılar. Ayrıca, dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle Orta Doğu’da, Hristiyanlar için kutsal yerlerin korunması konusunda işbirliğinin derinleştirilmesine de önem verildi.

PUTİN’DEN TEBRİKLER

Başkan Putin, Papa 14. Leo’yu Papa seçilmesi dolayısıyla tekrar tebrik ederken, görevinde başarılar diledi. Görüşme, iki liderin dini ve insani konulara dair ortak anlayış geliştirmeye yönelik çabalarını gösterdi.