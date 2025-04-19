Putin, Paskalya İçin Ateşkes İlan Etti

PUTİN’DEN PASKALYA ATEŞKESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir ateşkes ilan etti. Bu ateşkes, saat 18.00’den 21 Nisan 00.00’a kadar sürecek. Kremlin Sarayı’ndaki görüşmesinde, Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile bir araya geldi. Açıklamaya göre, Putin, Gerasimov’un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinlerken, tüm askeri operasyonların durdurulmasına yönelik karar aldı.

PUTİN’İN ATEŞKES ÇAĞRISI

Putin görüşmesinde, “Rus tarafı, bugün saat 18.00’dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı” şeklinde konuştu.

KURSK BÖLGESİNİN KURTARILMASI

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, görüşmede, Rusya’nın Kursk bölgesinin büyük bir kısmını Ukrayna askerlerinden temizlediğini belirtti. Gerasimov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin işgal ettiği Kursk topraklarının büyük kısmı artık kurtarıldı. Bu bin 260 kilometrekare, yüzde 99.5’e denk geliyor” dedi.