Putin, rap müziği kontrol altına alıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, popülaritesi artan rap müziği yasaklamak yerine kontrol altına almaya başlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da kültür danışmanlarıyla yaptığı toplantı sonrası açıklamasında, “Durdurmak imkansızsa yol gösterip yönetmeliyiz” dedi.

Putin ayrıca, sanatçıların performanslarını yasaklamak için girişimde bulunmanın tersine etki edeceğini ve popülerliğini artıracağını söyledi.

“Rap üç şey üzerine kurulu: cinsellik, uyuşturucu ve protesto” diyen Putin, rap müziğin özellikle uyuşturucu temasını kullanmasının yaygın olmasından endişe duyduğunu belirterek, “Bu, ulusun yozlaşmasına giden bir yol” dedi.

Putin, uyuşturucu propagandasının sövmekten daha kötü olduğunu da belirtti.

Rusya’da yükselen rap müzikle ilgili baskılar sürüyor. Geçen ay YouTube’da 6 milyondan fazla görüntülen Husky adlı bir rap şarkıcısı, Rusya’nın güneyindeki Krasnodar kentinde konser verdiği esnada konseri durdurularak tutuklandı.

Şarkıları yoksulluk, yolsuzluk ve polis şiddetiyle ilgili sözler içeren 25 yaşındaki rap’çi, 21 Kasımda, yerel savcıların, yaptıklarını “aşırılıkçılık” olarak tanımladıkları ve uyarıda bulundukları konserine çıkmaya hazırlanıyordu.

NTV