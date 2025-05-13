Putin, Rus Şirketlerinin Hazırlıklı Olmasını Sağladı

RUSYA’DA YAPTIRIM HAZIRLIKLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki şirketlerin yeni yaptırımlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor. Putin, “Batılı şirketlerin Rusya’ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak.” ifadesini kullanarak bu konudaki kararlılığını vurguladı. Başkent Moskova’da “Delovaya Rossiya” adlı kuruluşun yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Putin, Rus ekonomisinin, dış baskılara karşın geçen yıl yüzde 4,3 oranında büyüdüğüne dikkat çekti.

ENFLASYON SORUNU DEVAM EDİYOR

Yüksek enflasyon oranının hâlâ temel sorunlardan biri olduğunu söyleyen Putin, ekonomiyi durdurmadan enflasyonu yavaşlatmanın zor bir görev olduğunu belirtti. “Yumuşak inişin sağlanması gerekiyor.” diyen Putin, yeni olası yaptırımlardan korkmaya gerek olmadığını vurguladı. “Korkmaya başlayan hemen kaybeder. Olabilecekleri anlamak ise kesinlikle gereklidir. Olabileceklere karşı hazırlıklı olmalıyız.” şeklindeki sözleri ile firmalara temkinli olmaları yönünde mesaj verdi.

BATILI ŞİRKETLERİN DÖNÜŞÜ

Putin, Batılı şirketlerin Rus pazarına dönüşü hakkında, Rusya’nın çıkarlarına uygun olmayan firmaların pazara girmesine yeniden izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Rusya aleyhine faaliyet gösteren şirketlere farklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini savunan Putin, “Batılı şirketlerin Rusya’ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak.” dedi.

UKRAYNA ÇATIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ukrayna’daki çatışmalar hakkında da konuşan Putin, her ay yaklaşık 50 ila 60 bin kişinin gönüllü olarak Rus ordusuyla sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu bilgiler, Rusya’nın askeri kapasitesini ve gönüllü asker alımını güçlendirme çabalarını gözler önüne seriyor.