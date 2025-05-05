Putin, Rusya-Çin İlişkilerini Güçlendiriyor

PUTİN’DEN RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin güvenilir ve istikrarlı olmasının dünya genelindeki istikrarı güçlendirdiğini ifade ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü, Rusya’nın Rossiya-1 televizyon kanalında yayımlanan bir belgeselde, Putin, 25 yıl önce Rusya Devlet Başkanı olduğunda Asya-Pasifik bölgesine yönelik ekonomik büyümenin kaymasına dair ilk ipuçlarını gördüğünü belirtti.

STRATEJİK İLİŞKİLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Putin, günümüzdeki “çalkantıların azalmadığı, aksine arttığı” bir ortamda, Rusya’nın Çin ile olan ilişkilerini aktif şekilde geliştirdiğini vurguladı. Bu bağlamda ikili ilişkilerin hem stratejik hem de büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. “Çin ve Rusya arasında güvenilir ve istikrarlı ilişkiler bulunuyor. Bu ilişkilerin varlığı dünyadaki istikrara güç veriyor” şeklinde konuştu.