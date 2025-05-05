Haberler

Putin, Rusya-Çin İlişkilerini Güçlendiriyor

PUTİN’DEN RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin güvenilir ve istikrarlı olmasının dünya genelindeki istikrarı güçlendirdiğini ifade ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü, Rusya’nın Rossiya-1 televizyon kanalında yayımlanan bir belgeselde, Putin, 25 yıl önce Rusya Devlet Başkanı olduğunda Asya-Pasifik bölgesine yönelik ekonomik büyümenin kaymasına dair ilk ipuçlarını gördüğünü belirtti.

STRATEJİK İLİŞKİLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Putin, günümüzdeki “çalkantıların azalmadığı, aksine arttığı” bir ortamda, Rusya’nın Çin ile olan ilişkilerini aktif şekilde geliştirdiğini vurguladı. Bu bağlamda ikili ilişkilerin hem stratejik hem de büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. “Çin ve Rusya arasında güvenilir ve istikrarlı ilişkiler bulunuyor. Bu ilişkilerin varlığı dünyadaki istikrara güç veriyor” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump Miller’ı Danışman Olarak Düşünüyor

ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Stephen Miller’ı önerdi. Mevcut danışman Mike Waltz'ın ardından pek çok adayın da değerlendirildiği ifade edildi.
Haberler

Şüpheli S.T Gözaltı Süresi Uzatıldı

CHP lideri Özgür Özel'e anma etkinliğinde yumrukla saldıran S.T.'nin gözaltı süresi, detaylı soruşturma gereği bir gün daha uzatıldı. Şüpheli, iki çocuğunu öldürmekten hapiste.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.