Putin: S-400’leri dolarla satmadık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye satılan S-400 hava savunma sistemleri hakkında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye satılan S-400 hava savunma sistemleri hakkında konuştu ve anlaşmanın dolar üzerinden yapılmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, VTB-Capital bankasının düzenlediği Rusya Çağırıyor yatırım forumunda Türkiye’ye S-400 sevk edilmesi için yapılan anlaşmanın ekonomik yanları hakkında açıklamalarda bulundu:

“Türkiye Cumhurbaşkanı ile yeni görüştüm. Kelimenin gerçek anlamıyla yarım saat önce. Bir dizi somut meseleyi görüştük. (Türkiye’yle) askeri-teknik işbirliği alanında S-400 satışı için yaptığımız anlaşmayı hatırlatmama izin verin. Hesaplamaları dolar üzerinden yapsaydık, bunun tam olarak uygulanamayacağını biliyorduk. Bu yüzden başka bir yol düşündük. Satış her şeye rağmen gerçekleşti.”

SPUTNİK

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