Putin: Sarmat füzesi konuşlandırılıyor

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünden birgün önce yaptığı açıklamada bir kez daha nükleer güç vurgusu yaptı. Putin, ülkesinin nükleer güçlerini arttırmak konusundaki ilgisinin süreceğini söyledi.

Rusya lideri konuşmasında kara, deniz ve havadan nükleer başlıklı füze atabilme kabiliyetlerini geliştirme konusunda daha önceden de olduğu gibi çalışmalara önem vermeye devam edeceklerini ifade etti. Rusya lideri, bu kapsamda birden fazla nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası Sarmat füzelerini bu yıl konuşlandırmaya başlayacaklarını da ilk kez açıkladı

Kremlin Sarayı tarafından paylaşılan Putin’in ulusal bayram mesajında “Havadan atılan hipersonik Kinzhal füzeleri seri üretimine ve denizden fırlatılan Zircon hiperonik füzelerinin de toplu şekilde tedariğini sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Putin bu hafta Salı günü yaptığı konuşmada da Rusya’nın stratejik silahların azaltılması anlaşması START’I askıya aldığını açıklamıştı.

BİRÇOK KEZ NÜKLEER GÖNDERMESİ YAPTILAR

İsmi açıklanmayan bir üst düzey Rus yetkili Putin’in bu kararına rağmen Rusya’nın nükleer başlık taşıyan füzelerini anlaşma kapsamında tutacağını öne sürdü.

NATO’nun İsveç ve Finlandiya’yı da üyeliğe kabul etmesini kendisi için tehdit olarak gördüğünü belirten Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili olarak da daha önce birçok defa nükleer silah kullanma konusuna atıfta bulunmuştu.