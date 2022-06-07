Putin savaş gemilerini çekti

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna kıyılarındaki savaş gemilerini geri çektiği iddia edildi.

rus televizyonlarında nükleer savaşın mutluluk getireceği yorumları yapılırken, amiral gemisini kaybeden Rus donanması Karadeniz’de sürpriz bir hamleye girişti.

‘Savaş’, ‘işgal’, ‘istila’ ve ‘saldırı’ gibi kelimelerin yasaklandığı Rusya’da, Kremlin’in medyadaki sesleri bir kez daha açık şekilde ‘nükleer kıyamet’ten söz etti. Rus devlet televizyonu Rossiya-1’deki programın sunucusu Vladimir Solovyov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya uzun menzilli silah göndermesine Rusya’nın nükleer silah kullanarak karşılık vermesini istedi.

‘Putin’in sesi’ olarak bilinen Solovyov, Ukrayna’ya ulaşacak silahların Rus topraklarını vurma ihtimali bulunduğunu savundu ve söz konusu adımın Batılı ülkelerle Rusya arasında bir nükleer savaş başlatabileceğini ileri sürdü.

NATO’nun sevk ettiği silahlarla Ukrayna’nın Rusya’ya ait bir nükleer santrali vurabileceğini iddia eden Rus yorumcu, bir nükleer savaşın başlaması halinde yalnızca Baykal Gölü’ndeki birkaç mutasyona uğramış canlının hayatta kalacağını söyledi.

Programda konuşan bir başka siyasi analist Vitaly Tretyakov, bir nükleer savaş çıkmasından mutluluk duyacağını söyleyerek şok etkisi yarattı. Rusya’nın kaderinde benzer bir felaket olduğunu savunan Tretyakov, gençler dışında herkesin mutlu olması gerektiğini ileri sürdü: “Biz sonunda geldik. Bu bizim son ve nihai savaşımız.”

ossiya-1’in ve diğer medya organlarının genel yayın yönetmenliğini yürüten Margarita Simonyan ise, Tretyakov’a yanıt olarak nükleer savaşın mutluluk getirmeyeceğini ancak Moskova’nın önünde başka bir seçenek bulunmadığını söyledi. Uzun menzilli silahların Ukrayna’ya ulaşmasıyla Rus topraklarına saldırı olacağını iddia eden Simonyan, dehşet verici bir tırmanış beklediklerini dile getirdi.

Rusya’nın kışkırtıldığını belirten Margarita Simonyan, “Kış uykusundaki bir ayıyı bir ağaç dalıyla dürtebilirsin. Ayıyı dürtüyorsun, dürtüyorsun, dürtüyorsun, sonra hayvan uyanıyor” dedi. Rus gazetecinin bu cümlenin sonunda elleriyle alkış tuttuğu görüldü.

RUS BÜYÜKELÇİ SALONU TERK ETTİ

Moskova’dan binlerce kilometre uzaklıkta, ABD’nin New York kentinde ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumu vardı. Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in suçlamaları üzerine oturumu terk etti.

Michel Rusya’nın gıda arzını gelişmekte olan ülkelere karşı ‘bir silah gibi’ kullandığını söyledi, Rusya’yı gıda krizine yol açmakla suçladı.

CNN International ise, Rusya’nın Karadeniz’deki savaş gemilerini Ukrayna kıyılarından çektiğini bildiriyor. Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’nın Nisan ayında Ukrayna’nın ateşlediği füzelerle batırılmasıyla sarsılan Rus donanması, savaş gemilerini Ukrayna kıyılarından 100 kilometre mesafeden uzağa götürdü.