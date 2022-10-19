Putin sıkıyönetim ilan etti

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerde sıkıyönetim ilan etti.

Ukrayna işgalinin başına atanan General Surovikin’in sözleri dünyada ilk haber oldu, adım adım gelen hezimeti yerel yetkililer de doğruladı. Rus lider Putin ise, beklenmeyen bir hamleye girişti.

Elindeki füze ve silah stokları eriyince İran üretimi kamikaze drone’ları Ukrayna’da kullanan Rusya’nın, Tahran yönetiminden ilk siparişte 1750 insansız hava aracı aldığı bildiriliyor.

İranlı yetkililer Rusya’ya drone ve balistik füzeler sevk ettiklerini ilk kez doğruladı. İsmini açıklamayan iki yetkili ve bir diplomat, karadan karaya füzeler ve insansız hava aracı sürüsünü Rusya’ya göndermek üzere anlaştıklarını, ilk teslimatın birkaç hafta önce yapıldığını söyledi.

Tahran’dan sızan bilgilere göre, Moskova ile varılan anlaşma Devrim Muhafızları ve Ulusal Güvenlik Konseyi heyetinin 6 Ekim tarihindeki Moskova ziyaretinde gerçekleşti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın istihbarat servisini yöneten Kirill Budanov ise, 1750 drone siparişine yenilerinin eklendiğini, İran’ın üretimi hızlandırdığını söylüyor.

İRAN’LA KÖPRÜLER ATILIYOR

İran Rusya’ya kamikaze drone sattığını şimdiye kadar resmi açıklamalarda hep reddetti, buna karşılık Ukrayna Tahran yönetimiyle tüm diplomatik ilişkilerini kesmeye hazırlanıyor. İran üretimi kamikaze insansız hava araçlarının ağırlıkta kullanıldığı saldırılar, 10 Ekim’den bu yana Ukrayna’nın enerji altyapısının üçte birinin yok olmasına yol açtı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, İran’la tüm ilişkileri koparacaklarının sinyalini verip Avrupa Birliği’nden Tahran’a yeni yaptırımlar uygulamasını istedi.

Kiev yönetiminin en çarpıcı hamlesi ise, İran’ın Ortadoğu’daki ezeli düşmanı İsrail’den acil şekilde hava savunma sistemi talep etmek olacak. İsrail medyası daha önce Demir Kubbe’nin Ukrayna tarafından istendiğini yazmıştı ancak resmi teklifin gönderiliyor oluşu yeni bir dönüm noktası olabilir.

Şimdiye kadar Ukrayna’ya doğrudan silah göndermeye soğuk bakan Tel Aviv, Ukrayna’dan gelen son açıklamalara ilişkin henüz bir yorum yapmış değil.