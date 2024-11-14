“Putin Taarruz İçin Hazırlanıyor: Trump Stresi”

ABD’DE POLİTİK DENGELERİN DEĞİŞİMİ

ABD’de Donald Trump’ın başkanlığı sürecinin başlamasıyla birlikte Ukrayna savaşındaki taraflar stratejilerini yeniden değerlendiriyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Trump’ın 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlamasına kadar Ukrayna’da belirlediği hedeflere ulaşmak amacıyla tüm cephelerde büyük bir taarruz hazırlığı yapıyor. Diğer yandan, ABD’de görev süresi sona ermekte olan Biden yönetimi, Avrupa ülkeleri ve NATO üzerinden Kiev yönetimine desteğin devam etmesi konusunda telaşlanıyor.

PUTİN’İN STRATEJİSİ

Putin, Ukrayna satrancında saldırgan bir konumda yer alıyor. Rusya, içlerinde seferberlik ilan etmeden cepheye asker gönderebilmek için kişi başı 30 bin dolar ödemeyi göze alıyor. Bunun yanı sıra, Kuzey Kore ile imzalanan stratejik müttefiklik anlaşması doğrultusunda yaklaşık 12 bin Kuzey Kore askerinin cepheye sürülmesi gerçekleştiriliyor.