Putin talimatı verdi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşla ilgili talimatı verdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı devam ederken, Rus güçlerinin Lisiçansk’ı alarak Luhansk’ta kontrolü tamamen ele geçirmesiyle savaşta yeni bir evreye girildi. Rus güçlerinin Lisiçansk’ı ele geçirmesinin ardından Luhansk’ta zafer ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Umarım operasyonlar, Luhansk’ta olduğu gibi geçmeye devam edecek” dedi. Putin’in, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya da “saldırıya devam” yönünde verdiği bildirildi.

Bununla birlikte Luhansk’ı almak için büyük zaman kaybeden Rusya’nın, savaşın ilerleyen dönemlerinde bunun bedelini ödeyebileceği öne sürülüyor. Zira Ukrayna güçleri, Rus ilerlemesini geciktirdikleri sürece, Batı’dan gönderilen gelişmiş roket ve topçu sistemlerini savaşa sokabilir.

Bu arada Luhansk’ı alan Rus güçlerinin yeni hedefinin Donetsk’i ele geçirmek olduğu da vurgulanıyor. Rusların özellikle isyanın ilk başladığı yer olan Sloviansk ile Kramatorsk kentlerini almak için saldırması bekleniyor. Putin’in, Donbas’taki birliklere bir süre dinlenme izni verdiği ifade ediliyor.

Ukrayna’nın hedefi ise, Donetsk’i savunmak ve ülkenin güneyinde de karşı taarruzlar başlatmak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus güçlerinin Donetsk’e yoğunlaştığı bu günlerde Ukrayna’nın güneyden saldırıya hazırlandığın ifade etti. Arestoviç, Rusların 3 ayda Severodonetsk ve Lisiçansk’ı almak için büyük kayıp verdiğini ve bu güçleri güneye yönlendirmesinin zor olduğunu ifade ediyor. Güney cephesinde gerçekleşecek bir karşı saldırının Rus güçlerini oldukça zor bir konumda bırakabileceği ifade ediliyor.

TAHIL İÇİN TÜRKİYE VE BM İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına garanti sağlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ‘doğrudan’ temas halinde olduklarının altını çizen Zelenskiy, BM’nin ‘moderatör olarak değil, lider bir rol oynadığını’ belirtti.

Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Tuna ve diğer nehirlerin, Ukrayna’dan tahıl ihracı için kullanılabileceğini öne sürdü. Johnson, Rusya’nın deniz yolunu kapatmaya devam etmesi halinde alternatif yöntemlerin düşünüleceğini söyledi. İngiliz medyasına göre Johnson, Montrö Antlaşması’nı ihlal etme planının olmadığını ancak nehirler ve demiryolları seçeneğinin daha az tahıl ihracatına izin vereceğini de vurguladı