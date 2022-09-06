Putin tatbikatı böyle izledi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 ülkenin gerçekleştirdiği ‘Vostok-2022’ askeri tatbikatını izledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Primorskiy bölgesindeki Sergeyevskiy poligonunda Vostok-2022 askeri tatbikatının ana aşamasını izledi.

Poligonda Putin’in yanında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da hazır bulundu.

Rusya’da 1 Eylül’de başlayan Vostok-2022 tatbikatına, Rusya ile Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Suriye ve Tacikistan’dan da askeri birlikler ve gözlemciler katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Vostok-2022” tatbikatını izledi – 1Rusya Devlet Başkanı Putin, “Vostok-2022” tatbikatını dürbünle izledi.

TATBİKATTA 50 BİNİ AŞKIN ASKER BULUNUYOR

Rusya’nın doğusundaki Burdunı, Goryaçiye Klyuçi, Knyaze-Volkonskiy, Lagunnoye, Sergeyevskiy, Telemba, Uspenovskiy poligonlarında ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Söz konusu tatbikat, Rusya Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.