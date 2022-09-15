Putin: Tek Çin politikasını destekliyoruz

Çin lideri Xi ile bu yıl ikinci kez yüz yüze görüşen Rusya Devlet Başkanı, Tayvan krizinde Pekin yönetimine tam destek verdi ve Çin’in Ukrayna’da takındığı ‘dengeli pozisyon’un kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin, koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez yurt dışına çıkan Çinli mevkidaşı Xi Jinping’le Özbekistan’ın Semerkant kentinde bir araya geldi.

Ukrayna işgalinden sonra ilk kez yüz yüze görüşen Rusya ve Çin liderlerinin buluşması dünya medyası tarafından yakından izlendi. Uluslararası haber ajansları, Putin ve Xi’nin açıklamalarını ‘son dakika’ koduyla dünyaya geçti.

Ukrayna savaşında bataklığa saplanan Vladimir Putin, müttefiki Xi’ye Tayvan sorununda destek verdi ve “ABD’nin Tayvan’a yönelik provokasyonlarını kınıyoruz” deyip ekledi: “Tek Çin politikasını destekliyoruz.”

Rus lider, Pekin yönetiminin Ukrayna’daki dengeli pozisyonunu ‘çok değerli’ olarak gördüklerini belirtti.

Vladimir Putin ve Xi Jinping, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Semerkant’talar. Kremlin, hassas randevuda ele alınacak başlıkları arasında Ukrayna savaşının en üst sırada yer aldığını kaydetmişti. Kremlin ayrıca, Putin ve Xi’nin bir araya geldiği zirvenin Batı dünyasına bir ‘alternatif’ olduğunu da dile getirmişti.