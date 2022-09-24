Putin teklifi reddetti

Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelen teklifi reddetti.

‘Kısmi seferberlik’ ilanıyla sınır kapılarında başlayan yığılma, Gürcistan’da 10 kilometreyi bulan kuyruklara yol açtı. Rusya’nın bir diğer komşusu savaşa hazırlanırken, New York Times Putin’in kabul etmediği teklifi yazdı.

Rusya’nın Kırım taktiği uygulayarak Ukrayna’da işgal altında tuttuğu dört bölgede düzenlediği referandumlar ikinci gününe girdi, ‘kısmi seferberlik’ ilanından sonra başlayan kaçış ise sınır kapılarında 10 kilometreyi bulan kuyruklara yol açtı.

Bulabildikleri ilk uçağa atlayarak Türkiye, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere kaçan Ruslar, kara yoluyla ise Kazakistan, Finlandiya ve Gürcistan gibi ülkeleri tercih ediyor.

Kremlin’in 300 bin yedek askerin cepheye gönderileceğini duyurmasıyla başlayan panik, dördüncü gününde de yatışmış değil. Araçlarıyla Gürcistan’a geçmek isteyenler uzunluğu 10 kilometreyi bulan kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

BBC’nin Tiflis muhabiri Rayhon Demitrie, araç kuyruğunun 10 kilometreye uzadığını ve fazlasıyla yavaş ilerlediğini bildiriyor. Demitrie, bazı Rusların 20 saati aşkın süredir sınırı aşmak için beklediğini de aktarıyor.

Finlandiya’ya girmek isteyenler de, Rusya’nın batısına doğru akın ediyor. Finli yetkililer, Çarşamba sabahından bu yana sınır kapılarına yığılanların sayısının son haftada gelenlerin iki katından fazla olduğunu belirtiyor.

Savaş Araştırmaları Enstitütüsü (ISW), ‘kısmi seferberlik’ ilanının Rusya çapında ciddi ve sistematik sorunlara yol açtığını rapor ediyor. Asker alma merkezlerinde seferberlik kriterlerini karşılamayan erkeklerin de kaydedildiğini aktaran ISW, Kremlin’in duyurusunun aksine öğrenciler, yaşlı adamlar, askeri sanayi çalışanları gibi kişilere de giden celpnamelerin sosyal medyaya yansıdığını belirtiyor.