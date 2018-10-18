Putin: 700 Amerikalı rehin var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu ve teröristlerin ABD vatandaşlarını alıkoyduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,” Teröristler Fırat’ın güneyinde bazı Amerikan vatandaşlarını alıkoydu” açıklamasında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,” Teröristler Fırat’ın güneyinde bazı Amerikan vatandaşlarını alıkoydu” açıklamasında bulundu.

ABD ve desteklediği güçlerin kontrolündeki bölgede DEAŞ hakimiyetini genişletti, yaklaşık 700 kişiyi rehin aldı.

HABERTURK