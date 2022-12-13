Putin toplantıyı iptal etti

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Bu, Putin’in son 10 yıldır ilk kez yılın değerlendirmesini ve gelecek yılın planlarını gazetecilerin soruları aracılığıyla televizyondan açıklamayacağı anlamına geliyor.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, “Büyük basın toplantısına dair şunu söyleyebilirim; yıl başından önce olmayacak” dedi ancak Putin’in basına konuşmak için başka bir fırsat bulmasını umduklarını, Putin’in bunu özellikle yurtdışı gezilerinde sıklıkla yaptığını belirtti.

Dikkatli bir şekilde organize edilen geleneksel yıl sonu toplantısına, hem Rus he yabancı onlarca gazeteci davet ediliyordu ve toplantılar saatler sürmesiyle ünlüydü.

Putin bu toplantıda Rusların gündelik sorunlarından, dünya sahnesindeki diplomatik sorunlara kadar birçok soruyu cevaplıyordu. Ancak muhalif Rus uzmanlara göre bu gibi basın toplantıları “Kremlin yanlısı gazetecilerin toplanıp, Putin’i öven sorular sordukları, planlanmış şovlar”.