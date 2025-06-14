Putin, Trump ile Arabuluculuğa Hazırdır

PUTİN’DEN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede İran ve İsrail arasındaki çatışmalara dair iki ülke arasında arabuluculuğa hazır olduğunu dile getirdi. Başlangıcını İsrail’in İran’a yönelik saldırısının oluşturduğu ve ardından İran’ın yanıt vererek karşı saldırıda bulunduğu bölgedeki gerginlik devam ediyor. İran’daki saldırılarda üç kişi yaşamını yitirirken, yaralananların sayısı 100’ü geçiyor. Bu artan çatışmalar, bölgedeki diplomasi trafiğini de hızlandırıyor.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Çeşitli ülke liderleri, mevcut gerginliği azaltmak adına müzakereler yaparken; en önemli ogörüşmelerden biri de Trump ile Putin arasında gerçekleşti. Bu görüşme 50 dakika sürdü ve Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Trump’a arabuluculuk konusunda hazır olduğu ifade edildi. İsrail, son günlerde İran’ın başkenti Tahran ile Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisleri ile birlikte Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum şehirlerinde çeşitli saldırılar düzenlemişti.

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA ÜST DÜZEY YETKİLİLER HAYATINI KAYBETTİ

Bu saldırılar sonucu, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi birçok yüksek rütbeli askeri yetkili ile birlikte altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail’in Tahran’daki saldırılarında sivil yerleşim alanları da hedef alındı ve kadın ile çocukların da olduğu birçok sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NETANYAHU’DAN DEVAM AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıları doğrulayarak, “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. İsrail ordusu, yapılan saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının kullanımının da söz konusu olduğunu aktardı. İran’ın misilleme saldırıları ise dün gece başladı ve Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde büyük hasara yol açtı. İran ordusunun gerçekleştirdiği misillemede üç kişinin yaşamını yitirdiği ve 172 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların çoğunun durumunun da hafif olduğu ifade ediliyor.