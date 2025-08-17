Putin, Trump İle Faydalı Görüşme Yaptı

PUTİN’İN GÖRÜŞME DEĞERLENDİRMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Putin, “Görüşmenin zamanında ve çok faydalı olduğunu belirtmek isterim” diyerek, görüşmenin olumlu etkilerini vurguladı. Alaska’da gerçekleştirilen bu buluşmanın sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle bir toplantı düzenlendi.

TOPLANTI DETAYLARI

Kremlin’den gelen açıklamaya göre, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve Devlet Duması yönetimi katıldı. Putin, Trump ile yaptığı görüşmeden bahsederken, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu belirtti. Ayrıca, “Öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı” ifadelerini kullandı.

DOĞRUDAN MÜZAKERELERİN ÖNEMİ

Putin, uzun bir süre böyle bir düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkat çekti. “Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip olan Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor” şeklinde konuştu.