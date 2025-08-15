Putin, Trump ile önemli görüşme yaptı

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI VE GÖRÜŞMENİN AMACI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da gerçekleşen ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Putin, “Umudum Ukrayna’da barışı sağlamak adına sonuca ulaşmak yönünde. Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz” dedi. Üç saat süren zirvede, Ukrayna-Rusya savaşı da masaya yatırıldı ancak toplantıdan bir barış çıkmadı.

İKİ LİDER ARASINDAKİ DİYALOG VE GEÇMİŞE YILLAR

Zirvenin ardından kameralar karşısına geçen Putin, “Bu buluşmamız faydalı oldu. Uçaktan indim ve ‘İyi günler komşu, seni gördüğüme sevindim’ dedim. Aramızda bir kaç ada ve okyanus var. Ortak zaferimizi daha önce kutladık. Ortak geçmişimiz, hatıramız var. Birlikte ortak düşmanlarımız oldu, ortak savaşlar verdik” şeklinde konuştu. Putin, “Bu sefer biraz zor zamanlardan geçiyoruz. Soğuk Savaş’tan geçirdiğimiz en zor dönem. Sonuç itibarıyla bu ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor. Defalarca görüştük ve sürekli iletişimdeyiz. Buradaki kilit noktalardan biri de Ukrayna durumu” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN GÖRÜŞME HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Donald Trump ise görüşmeyle ilgili, “Bugün önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok önemli konuda anlaştık. Şu an bir anlaşma yok ama NATO ile görüşeceğim. Zelenskiy ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım. Başkan Putin ile harika bir ilişkimiz var” açıklamasında bulundu.

MEDYA İLE İLETİŞİMDE DİKKAT ÇEKİCİ ANLAR

Zirve öncesinde, Putin ve Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Sayın Putin, ateşkesi kabul edecek misiniz? Daha fazla sivil öldürmeye devam edecek misiniz?” sorusuna Putin, “Duyamadım” ifadeleriyle cevap verdi, bu anlar ikili görüşmenin dikkat çeken ayrıntılarındandı.