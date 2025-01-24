Putin: Trump’la Görüşme Gerekli

PUTİN’DEN ABD YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli konular hakkında Rossiya-24 devlet kanalına açıklamalar yaptı. Putin, ABD yönetimi ile iletişimden hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirtti. “Eski yönetim temasları reddetti ve bu bizim suçumuz değil. Mevcut ABD Başkanı ile her zaman iş odaklı ve aynı zamanda pragmatik güvene dayalı ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim” diyen Putin, 2020’de Donald Trump’ın seçim zaferinin engellenmemiş olsaydı, Ukrayna’daki krizinin 2022’de yaşanmayabileceğini ifade etti.

TRUMP VE BIDEN’IN YAPTIRIM POLİTİKALARI

Putin, Trump’ın geçmişte Rusya’ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkat çekti. Ayrıca, eski Başkan Joe Biden’ın da benzer bir yaptırım politikası izlediğini belirtti. Bu durum, iki yönetimin de Rusya ile ilişkilerde benzer bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor.