Putin, Trump’tan İstanbul’da görüşme yorumu

PUTİN’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI VE TRUMP’TAN YORUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes ilan etti ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifi yaptı. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşımda bulundu. Trump, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” dedi. Ayrıca, “Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” şeklinde değerlendirmelerde bulundu ve “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” diye ekledi.

UKRAYNA’DA RUSYA SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI

Diğer yandan, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” dolayısıyla duyurduğu geçici ateşkes sona ererken, Ukrayna yeniden Rusya’nın saldırılarına maruz kaldığını bildirdi. Başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını açıkladı. Bu saldırının, Putin’in Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmeler yapma teklifinden saatler sonra gerçekleştiği bildirildi. Reuters’a konuşan görgü tanıkları, Kiev’de hava savunma sistemlerinin çalıştığına dair patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

PATVYN’DEN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME PLANI

Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne de vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” şeklinde ifadeler kullandı.