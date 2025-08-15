Putin-Trump Zirvesi Barış İçin Umut Veriyor

DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Sky News ekranlarında Trump ve Putin arasında gerçekleştirilecek olan görüşme hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Healey, “Savaşların nihayetinde ancak diplomasi yoluyla sona erebileceğine işaret ederek, Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu” ifade etti. Ayrıca, bu görüşmenin bir dizi potansiyel görüşmeden sadece biri olduğunu vurguladı.

BARIŞ İÇİN İLK ADIM

Healey, “Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır.” Bununla birlikte, Ukrayna ile birlikte alınması gereken kararların önemini de vurguladı. “Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçekten gerçekleşmesi için önemli koşullardan biri, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır” dedi.

KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

Putin ve Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 civarında başlaması bekleniyor. Görüşmede, öncelikle Ukrayna krizinin çözümü dahil olmak üzere, ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. İki liderin görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirmesi de programda yer alıyor.