Putin tüm dünyaya meydan okudu

Putin, Rusya’nın 4 Ukrayna bölgesini ilhak ettiğini duyururken, bu bölgeleri nükleer silahlara atıfta bulunarak “mevcut tüm araçları kullanarak” koruyacaklarını açıkladı.

Rusya, Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde düzenlediği tartışmalı referandumların ardından, dün buraları resmen ilhak ettiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarının yüzde 15’ini oluşturan Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk’ı Rusya Federasyonu’nun 4 yeni bölgesi olarak ilan etti, buralardakilerin de artık “Rusya vatandaşı” olduğunu söyledi.

Putin, Rusya’nın atadığı ayrılıkçı liderlerin de katıldığı Kremlin’deki törende “Rusya’nın yeni 4 bölgesi daha oldu” derken, Ukrayna’yı, bu bölgeleri geri almak için herhangi bir saldırıya geçmemesi konusunda açıkça uyardı. Putin, Rusya’nın bunu topraklarına karşı bir saldırı olarak göreceğini ve nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak misilleme amacıyla “mevcut tüm araçları” kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

‘ASLA GERİ VERMEYECEĞİZ’

Putin, Ukrayna’yı 7 aydır süren çatışmaları sona erdirmek için müzakere masasına çağırdı ancak Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’nın kontrolünü asla geri vermeyeceklerini söyledi. Rusya lideri, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından bu yana Batı’nın Rusya’ya diz çöktürmeye çalıştığı iddialarını da tekrarladı.

UKRAYNA NATO’YA BAŞVURDU

Rusya’nın 4 bölgeyi ilhak etmesi ve bu bölgelerin geleceğinin müzakereye kapalı olduğunu açıklamasının ardından Kiev yönetimi de harekete geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvurduğunu açıkladı. Zelenskiy, ülkesinin fiilen NATO standartlarını karşıladığını, şimdi de bunu resmi hale getirdiklerini ilan ederek başvuru belgesini imzaladı. Zelenskiy, Putin’in şeref ve dürüstlükten yoksun olduğunu ancak başka bir Rus devlet başkanı göreve gelmesi halinde Moskova ile görüşmelerin süreceğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Ukrayna’nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.

KUZEY AKIM’DA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR!

Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamaların ardından karşılıklı suçlamalar sürüyor. Avrupalı müttefikler ve ABD, yaşananların bir sabotaj olduğu konusunda hemfikir olurken, kuşkularını Rusya üzerinde yoğunlaştırdı. Son olarak ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, sızıntıları “sabotaj eylemi” olarak tanımladı ve “Bu olayların yaşanması tesadüf olamaz” dedi. Ukrayna yönetimi de bunu terör olayı olarak tanımladı ve AB’ye yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Rus yönetimi ise olası ‘sabotaj’dan ABD ve İngiltere’yi sorumlu görüyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladı. Kuzey Akım hatlarını patlattılar” dedi.

DÜNYADAN RUSYA’YA TEPKİ YAĞDI

Rusya’nın Ukrayna’nın 4 bölgesini ilhak kararı dünyada tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da toprak ilhakı girişimini ABD’nin “asla, asla, asla” tanımayacağını belirterek, “ABD, her zaman Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı duyacaktır” dedi. AB’den yapılan açıklamada da “Avrupa Birliği, bu yasa dışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Ukrayna’ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere ise, Rusya Büyükelçisi Andrey Kelin’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırırken, Başbakan Liz Truss, “Putin, bir kez daha uluslararası hukuku ihlal etti. Putin’in savaşını bitirmek için daha fazla yaptırım uygulamak da dahil olmak üzere daha fazla adım atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi. İsrail, Rusya’nın ilhak kararını tanımayacağını duyururken, Çin’den ise taraflara diyalog çağrısı geldi.

“NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya’nın bir parçası olarak tanımıyor” diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, NATO’nun Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı. G7 ülkelerinin ortak bildirisinde de ilhak kararı kınararak “Silah zoruyla yapılan sahte referandumları asla tanımayacağız” denildi.

YAPTIRIMLAR ARTIYOR

İlhak kararının ardından Rusya’ya peş peşe yeni yaptırımlar getirildi. ABD, Rus Merkez Bankası Başkanı dahil bini aşkın Rus vatandaşı ve kuruluşuna yaptırım kararı aldı. AB Komisyonu da, Ruslara yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar getiriyor. İngiltere ise Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’yı yaptırım listesine alırken, Rusya’nın endüstriyel ve teknolojik kabiliyetleri için önemli olan yaklaşık 700 ürünün ihracatını da yasakladı.