Putin: Türkiye’ye gaz merkezi hızlıca kurulabilir

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye hızlıca gaz merkezi kurulabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de doğalgaz merkezinin hızlıca kurulabileceğini belirterek, Avrupa’daki birçok müşterinin kontrat imzalamak isteyebileceğini söyledi.

Putin, Kuzey Akım boru hatlarının Eylül’de patlamalar nedeniyle zarar görmesinin ardından, Türkiye’de bir gaz merkezi kurmayı teklif etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu fikri desteklemişti.

Rusya lideri, Avrupalı ticari ortaklar ile doğrudan çalışmanın oldukça zor olduğunu söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Soçi’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Putin “Bizim için Türkiye ile çalışmak daha kolay. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün arkasında duran biri. Diğer yandan bizim için Karadeniz’i kontrol etmek daha kolay” dedi.

Putin “Bu gerçekçi bir proje ve bunu oldukça çabuk gerçekleştirebiliriz” diyerek, Avrupa’da kontrat imzalamak isteyecek çok sayıda müşterinin olacağından şüphe duymadığını da belirtti.