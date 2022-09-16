Putin: Ücretsiz vermeye hazırız

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’da sıkışmış 300 bin tondan fazla Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz dağıtmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan lideri Narendra Modi ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde, önemli açıklamalarda bulundu.

Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşan Putin, Avrupa’nın Moskova’nın dünya çapında gübre satma ve gönderme yeteneğini engellediğini söylediği yaptırımları yalnızca “kısmen” kaldırdığını ifade etti.