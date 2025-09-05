Putin, Ukrayna’da Askeri Planları Eleştirdi

PUTİN’DEN ASKER GÖNDERME ELEŞTİRİSİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme çabalarına yanıt verdi. Bu planı sert bir dille eleştiren Putin, “Ukrayna’ya yerleşecek asker yasal hedef olur. Barış anlaşması varsa, Ukrayna’ya asker konuşlanmalarının anlamı yok” dedi.

MÜZAKERELERE HAZIRIZ

Putin, Ukrayna ile müzakere süreçlerine ilişkin de, “Ukrayna ile zirveye hazırız, lütfen Rusya’ya gelin bunun için en iyi yer Moskova” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini dile getirerek, “Trump ile henüz konuşmadık ama diyaloğa açığız” diye ekledi.

NATO VE AB ÜYELİĞİ UYARISI

Putin, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasının mümkün olmadığını vurgularken, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne potansiyel üyeliğinin ise yasal hak olduğunu belirtti.