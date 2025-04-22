Putin, Ukrayna ile Görüşmeyi Düşünüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın başından bu yana ilk defa Ukrayna ile doğrudan görüşme ihtimalinden bahsetti. Kiev’e ikili görüşme öneren Putin, bir günlük ateşkesten daha fazlasına açık olduğunu belirtti. Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Putin, Ukrayna’da hafta sonu ilan edilen ve bugün 00.00’da sona eren geçici ateşkesi değerlendirdi. Çatışmaların ateşkesin ardından devam ettiğini ifade eden Putin, “Ateşkese olumlu bakıyoruz. Bu nedenle böyle bir inisiyatifte bulunduk. Herhangi bir barışçıl inisiyatife olumlu bakıyoruz. Kiev temsilcilerinin de bunu olumlu karşılayacağını umuyorum.” dedi.

ATEŞKESİ ANALİZ EDİYOR

Putin, Ukrayna tarafının başlangıçta ateşkes teklifini kabul etmediğine dikkat çekerek, “Ancak sonra orada daha akıllı şahıslar, büyük ihtimalle de yabancı küratörler, bu tür girişimlerin reddedilmesinin Kiev yönetimi için kaybetmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle (Ukrayna yetkilileri) hızlı şekilde bunu kabul etti.” diye konuştu. İlan edilen ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini belirten Putin, “(Ukrayna’nın) Genel olarak askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi.” dedi.

SİVİL HEDEF TARTIŞMASI

Sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılara son verme ihtimalini değerlendiren Putin, Rus ordusunun Sumi kentindeki üniversitenin kongre merkezine saldırdığına dikkat çekti. Bu konuda, “Bu, sivil altyapı unsuru. Ancak burada Kursk bölgesinde suç işleyen Ukraynalı askerlere ödüller veriliyordu. Bunlar, işledikleri suçlardan dolayı cezalandırıldı. Kiev yönetimi, sivil unsurları kullanıyor. Restoranlarda, askeri toplantılar yapılıyor. Bunun çözülmesi ve derinden analiz edilmesi gerekiyor. Bu iki taraflı olarak da yapılabilir. Bunu göz ardı etmiyoruz. Tüm bunları analiz edeceğiz ve gerekli kararları alacağız.” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ’DEN CEVAP

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Putin’in açıklamalarına karşılık gecikmedi. Zelenski, “Ukrayna sivil hedeflere saldırıları sona erdirme önerisinin arkasında, Rusya’nın yanıtını bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Ülkesinin, bu konuyla ilgili anlaşmaya varmak için her türlü görüşmeye hazır olduğunu da belirtti. Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna’da 19 Nisan saat 18.00’den 21 Nisan saat 00.00’a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki geçici ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaları sürdürdüklerini bildirmişti. Her iki taraf da bu süreçte ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirini suçlamıştı.