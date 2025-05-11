Putin, Ukrayna İle Müzakerelere Başlanmasını İstiyor

PUTİN’DEN MÜZAKERE TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022’de İstanbul merkezli olarak başlatılan doğrudan barış görüşmelerine hiç bir şart olmadan 15 Mayıs’ta yeniden başlaması çağrısında bulundu. Moskova’da gerçekleştirilen Zafer Günü kutlamaları sırasında yabancı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından Putin, Ukrayna’ya “ön koşulsuz” bir müzakere teklifini yineledi. “Kiev makamlarının 2022 yılında yarım kalan müzakerelere tekrar başlamasını öneriyoruz. Doğrudan müzakerelere, altını çizerek söylüyorum, herhangi bir ön koşul olmaksızın. Gecikmeden, önümüzdeki perşembe günü, 15 Mayıs’ta İstanbul’da başlamayı teklif ediyoruz” dedi.

ATEŞKES VE ÇATIŞMALARA SON

Putin, görüşmelerin başlaması durumunda yeni bir ateşkesin yanı sıra çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yönünde adımlar atılabileceğini belirtti. “Bu müzakereler sırasında gerçek bir ateşkesin sağlanması, sadece Rusya’nın değil, Ukrayna’nın da bu kararlara uymasıyla mümkün olabilir”, ifadelerini kullandı. Ancak, Ukrayna yönetimi daha önce Rusya ile doğrudan müzakerelere geçilmesi için Moskova’nın 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesini istemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupalı liderlerle görüşmelerinin ardından bu tutumu yineledi. Kremlin de bu isteği “dış baskıların” etkisi olarak değerlendirdi.

Ateşkes Önerileri VE KİEV’İN TUTUMU

Putin ayrıca, Ukrayna’nın geçtiğimiz aylarda önerilen üç farklı ateşkese de uymadığını vurguladı. Söz konusu ateşkesler arasında, ABD’nin arabuluculuğuyla sağlanan enerji altyapısını hedef alan saldırıların geçici olarak durdurulmasını içeren ateşkes, Paskalya dönemi için ilan edilen koşulsuz ateşkes ve 9-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Zafer Günü ateşkesi yer alıyor. Zelenski, Moskova’daki Zafer Günü etkinlikleri öncesinde, etkinliklere katılacak devlet başkanlarının güvenliğini sağlayamayacaklarını belirtti.

YENİ MÜZAKERELER İÇİN TÜRKİYE’YE BAŞVURU

Putin, Çin, Brezilya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD’nin eski yönetiminin arabuluculuk çabalarına teşekkür etti. Ayrıca yeni müzakerelere ev sahipliği yapması için Türkiye’ye başvurduklarını duyurdu. İstanbul’da 2022’de yapılan görüşmelerde taraflar bir taslak anlaşmaya yaklaşmıştı. Bu anlaşma, Ukrayna’nın tarafsızlık ve askeri sınırlamalar karşılığında Rusya’nın asker çekmesi ve güvenlik garantileri vermesini öngörüyordu. Ancak Kiev, bu süreçten çekilmiş ve Zelenski, ardından Ukraynalı yetkililerin Putin ile müzakere yapmasını yasaklayan bir kararname yayımlamıştı.