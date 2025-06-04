Putin, Ukrayna’nın Saldırılarını Kınadı

PUTİN’DEN UKRAYNA’YA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Rusya’nın lideri Vladimir Putin, Ukrayna’nın 1 Haziran’da Bryansk ve Kursk bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılar hakkında, “Ukrayna, 2. tur müzakerelerin arifesinde kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm suçlarla müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlıyordu.” şeklinde konuştu. Moskova’da düzenlediği toplantıda, Ukrayna’nın bu bölgelerdeki tren yolu altyapısına yönelik bombalı saldırılara dikkat çekti. Bu saldırıların Ukrayna’da siyasi düzeyde kararlaştırıldığını belirten Putin, “Bryansk ve Kursk’ta demir yolu rayları havaya uçurulması kesinlikle bir terör eylemidir.” dedi.

KİEV’İN TAVRI VE SİYASİ DURUM

Putin, Ukrayna hükümetinin terör örgütü haline geldiğini vurgulayarak, “Kiev’in sponsorları da teröristlerin suç ortağıdır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna ve müttefiklerinin Rusya’nın savaş arenasında bir “stratejik yenilgi” almasını beklediğini ancak Kiev yönetiminin şu an büyük kayıplar verdiğini ve çatışma hattında geri çekildiğini dile getirdi. “Bugün, terör eylemleri düzenlemeye başlayan Kiev yönetimi, Rusya’ya gözdağı vermeye çalışıyor.” dedi.

TERÖR VE MÜZAKERELERİN GÜNCEL DURUMU

Putin, mevcut koşullar altında Ukrayna ile bir liderler zirvesinin gerçekleştirilmesinin zorlaştığını belirtti. “Teröristlerle, teröre güvenenlerle kim, neyi müzakere edebilir ki?” diye soran Putin, Ukrayna’nın 2. tur müzakereleri öncesinde sivillere yönelik işlenen suçlarla bu süreçleri sabote etmeyi amaçladığını söyledi. Rusya’nın önerdiği ancak Ukrayna’nın geri çevirdiği “2-3 günlük ateşkes” ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu bizi şaşırtmadı. Bu olaylar, Kiev rejiminin barışa hiçbir şekilde ihtiyacının olmadığını gösteriyor.” diyerek, Ukraynalı yetkililerin yalnızca iktidarlarını korumayı düşündüklerini ifade etti.