Putin Ve Abbas Gazze’yi Görüştü

PUTİN VE ABBAS’IN GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze’deki durumu görüştü. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasının 80. yıl dönümü ve 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova’da Abbas’ı ağırladı. Görüşmenin basın toplantısında Putin, Filistin ile ilişkilere verdikleri önemi vurguladı ve iki halkın güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti. Gazze’deki durumu ele alan Putin, bölgede yaşanan trajik olayların sonuçlarını dile getirerek, “Gazze Şeridi’nde tam anlamıyla insani felaket yaşanıyor” ifadesini kullandı.

GAZZE’DEKİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ

Putin, Gazze’deki durumun kötüleştiğini kaydederek, bu durumun insani yardım, temel ihtiyaç malzemeleri ve elektriğin sağlanmasına getirilen yasaklarla daha da kötüleştiğini dile getirdi. Batı Şeria’daki gerginliklere de değinen Putin, Rusya’nın Filistin halkına destek olma niyetini yineledi. “Bölgede sürdürülebilir barışın, ancak iki halk için iki devletin oluşturulmasını öngören, kabul gören uluslararası hukuk temeli ile sağlanabileceğine her zaman inandık. Rusya, insani yardımın sağlanması ve Orta Doğu’daki barış sürecinin yeniden başlatılmasından yana” diye konuştu.

ABBAS’TAN İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Rusya’nın Filistin meselesine yaklaşımından dolayı minnettarlığını sundu. Abbas, “Filistin halkı, uluslararası hukukun uygulanmasını istiyor” dedi. Gazze’ye insani yardımın acil olarak sağlanması gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze’deki durumu artırarak, “Gazze’de 51 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ölü sayısından daha yüksek. Şu anda durum çok kötü” ifadelerini kullandı. Abbas, ateşkesin sağlanmasını ve insani sorunların çözülmesini istediklerini belirtti.

ABBAS’TAN TRUMP’A ELEŞTİRİ

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’e yaklaşımını eleştirerek, “Filistinlilerin yerinden edilmesine ve ‘Gazze Rivierası’na karşı çıkıyoruz” dedi. “Bu plan kabul edilemez. Bu nedenle bunu reddettik. Gazze’de Amerikan yönetiminin kurulmasına dair fikirleri de duyduk. Biz bu fikre de karşıyız” şeklinde konuşan Abbas, “Ne Amerikalıların ne de başka bir yabancının Gazze Şeridi’ni yönetme hakkı yok. Gazze’ye dönmek ve Filistin tarafından yönetilmesini istiyoruz” dedi.