Putin ve Al Said Görüşme Yaptı

ANKARA VE MOSKOVA ARASINDA TARİHİ GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı ile Umman Sultanı buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Kremlin’de gerçekleştirilen tarihi bir buluşmada bir araya geldi. İki lider, ilişkileri ve ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereleri masaya yatırdı. Umman Sultanı Al Said, Moskova’ya resmi bir ziyaret kapsamında geldi ve bu görüşme, iki ülke arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE DAİR VURGU

Putin, görüşme esnasında Al Said’e yönelik olarak, “Ülkemizi birçok kez ziyaret ettiniz. Ayrıca 1985 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşmayı siz imzalamıştınız. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 40. yılını kutlayacağız. Ziyaretiniz için sağlam bir anlaşma paketi hazırlandı ve bu da ilişkilerimizin her alanda gelişmesi için iyi bir çerçeve oluşturacak” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için fırsatların mevcut olduğunu belirtti. Putin, enerji sektöründe de adımlar atılabileceği umudunu dile getirdi.

PLANLANAN ARAP ZİRVESİ

Putin, “Bugünkü görüşmelerde tüm bu konulara değineceğiz. Bu yıl Rusya ile Arap ülkeleri arasında bir zirve yapmayı planlıyoruz. Arap dünyasındaki birçok dostumuz da bunu destekliyor. Sizi de bu zirvede görmekten mutluluk duyarız” dedi. Bu zirve, Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

UMMAN SULTANI’NDAN TEŞEKKÜR VE VURGU

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ise Putin’e teşekkür ederek, “Sayın Başkan, davetiniz, sıcak karşılamanız ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün bu ziyareti bir devlet başkanı olarak gerçekleştiriyorum. Ülkelerimiz arasında halklarımızın çıkarları doğrultusunda güçlü ve kalıcı ilişkiler bulunmaktadır” şeklinde konuştu. Al Said, enerji, tarım ve ticaret gibi birçok alanda iş birliği için istekli olduklarını belirtti.

İRAN-ABD NÜKLEER MÜZAKERELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Putin’in Umman Sultanı Al Said ile İran-ABD nükleer müzakerelerini ele aldığını belirtti. Uşakov, “İran ve ABD temsilcileri arasındaki müzakerelerin gidişatını görüştük” dedi. Rusya’nın İran ile yakın temaslarını sürdürdüğünü ve bu konuda yardım sağlamayı amaçladığını da ekledi. Umman, bu dolaylı görüşmelere arabuluculuk yapıyor.

VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Görüşmenin sonunda, iki liderin katılımıyla düzenlenen bir törende, iki ülke arasında 11 farklı alanda belge imzalandı. Umman ve Rusya, umumi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat etmesini sağlamak amacıyla karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.