Putin ve Kim Telefonla Görüştü

PUTİN VE KİM ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında telefon görüşmesi yapıldı. Kremlin Sarayı’ndan aktarılan bilgilerde, bu görüşmede ikili ilişkilerin detayları üzerinde durulduğu ve iki liderin, Haziran 2024’te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması doğrultusunda tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine sadık kalınacağına vurgu yaptığı ifade edildi.

HİCİNLİK VE GÖRÜŞME TEMALARI

Putin, Kim’e “Kore’nin Japonya’dan kurtuluşunun 80’inci yıl dönümü” dolayısıyla kutlamalarda bulundu ve Kuzey Kore’nin, Rusya’nın Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecindeki desteğine büyük değer verdiklerini belirtti. Ayrıca, Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile 15 Ağustos’ta yapacağı görüşme hakkında Kim’e bilgi vererek, ikili ilişkilerin geleceğini de etkileyebilecek bir gelişmeye işaret etti.

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

