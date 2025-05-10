Putin Ve Lam, İlişkileri Güçlendirdi

PUTİN’İN VIETNAM KOMÜNİST PARTİSİ GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞMESİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, eski Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 80. yıl dönümü vesilesiyle 9 Mayıs Zafer Günü’nde Rusya’yı ziyaret eden Lam ile Moskova’da buluştu. Önce dar formatta başlayan görüşmeler, ardından geniş formatta devam etti. İki lider, görüşmede ikili ilişkiler hakkında çeşitli konuları tartıştı.

İKİLİ TİCARET HACMİ ARTIYOR

Görüşmenin basına açık kısmında Putin, 2. Dünya Savaşı sırasında Vietnam’dan gelen gönüllü askerlerin Moskova için savaştığını hatırlattı ve “Vietnam’ın bağımsızlık mücadelesiyle bağlantılı büyük çaplı olaylar da yaşandı. Tüm bunlar yıllar boyunca ilişkimizi güçlendirdi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini vurgulayarak, “Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 20 arttı ve bu olumlu bir gelişme.” şeklinde konuştu.

ZAFER GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE KATILMAKTAN MEMNUNİYET

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam da 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu zafer faşizmi, sömürgeciliği ve emperyalizmi yıktı, insanlığa barış ve refah getirdi.” ifadesini kullandı. Lam ayrıca, Putin ile stratejik konuları da ele alacağını belirtti.