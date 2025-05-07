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Putin Ve Maduro, Kremlin’de Buluştu

PUTİN VE MADURO GÖRÜŞTÜ

Rusya’nın lideri Vladimir Putin, Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Kremlin’de buluştu. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından kritik bir öneme sahiptir. Görüşmenin detayları, iki tarafın da uluslararası sahnede kaydettiği gelişmeleri değerlendirmeleri açısından dikkat çekiyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Rusya ve Venezuela, çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek için çeşitli projeler üzerinde anlaşmakta. Bu buluşma, ekonomik ve stratejik işbirliği için yeni fırsatlar yaratabilir. Özellikle enerji alanındaki ortaklıkların derinleşmesi, iki ülkenin de çıkarlarını olumlu yönde etkileyebilir.

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