Putin Ve Pezeşkiyan İle Görüştü

PUTİN VE PEZEŞKİYAN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in İranlı mevkidaşına Alaska’daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçları hakkında bilgi verdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Pezeşkiyan’ın Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulmak amacıyla süren diplomatik çabalara destek verdiği aktarıldı.

ŞİÖ ZİRVESİ PLANI

Putin ve Pezeşkiyan’ın, Çin’de gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde bir araya gelmek için anlaştıkları da duyuruldu. Bu buluşmanın ikili ilişkiler açısından önemli olduğu düşünülüyor.