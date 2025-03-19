Putin ve Trump Arasında Güven İlişkisi

PUTİN VE TRUMP ARASINDA GÜVEN VARDIR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın birbirlerini anladıklarını ve güven duyduklarını dile getirdi. Peskov, iki liderin sağlam bir ilişki içinde olduğunu ve hasara uğrayan ABD-Rusya ilişkilerini yeniden kurma hususunda kararlı olduklarını belirtti. “Putin ve Trump’ın birbirlerini iyi anladıklarını, birbirine güvendiklerini ve Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi için adım adım çalışmayı hedeflediklerini söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM HATLARI NEDEN KULLANILMIYOR?

Peskov, iki ülkenin başkanları arasında uzun süredir doğrudan bir telefon hattı ve gerektiğinde video bağlantısı bulunduğunu fakat Joe Biden yönetimi döneminde bu iletişim hattının neredeyse hiç kullanılmadığını ifade etti. “Elbette Rusya ve ABD çok büyük ülkeler. Önceki ABD yönetimleri sırasında çok fazla şey bozuldu. Bu yüzden, elbette bu ilişkileri yeniden kurmak için iki başkanın iradesiyle zaman ve çaba gerekecektir. Ancak şimdilik iki başkanın bu güçlü iradesi, her iki ülkenin ilişkileri iyileştirme yolunda ilerleyeceğinin garantisidir” diye ekledi. Ayrıca, Peskov, iki ülke arasındaki bir sonraki temasların kesin tarihleri ve formatlarının bugün ve yarın kesinleştirileceğini duyurdu.

UKRAYNA’NIN SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ

Peskov, Ukrayna’nın Rusya’daki elektrik tesisini hedef alan gece saldırısını “anlaşmaya yönelik bir sabotaj” olarak değerlendirdi. “Bu saldırıların başlatıldığı anda Rusya Devlet Başkanı’nın, Rusya Başkomutanı’nın emriyle (enerji tesislerine yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması) ilgili haberler halihazırda yaygın bir şekilde mevcuttu. Kiev rejimi bu saldırıları iptal etmek için hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle, bu tür eylemler kesinlikle bu ortak çabalara aykırıdır” dedi. Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna’nın karşılıklı enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurulması önerisini kabul etmişti.