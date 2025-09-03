Putin, Zelenski ile Görüşmeye Hazır

PUTİN’İN BASIN TOPLANTISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e yaptığı ziyareti tamamladıktan sonra bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu ifade etti. “Hazırlıklar iyi yapılmış olursa ben de Zelenski ile görüşmeye hazırım. Tünelin ucunda ışık var.” şeklinde konuşan Putin, görüşmenin gerçekleşmesini sağlamak için Zelenski’nin Moskova’ya gelmesi gerektiğini belirtti.

TARAFIMIZDAN KABUL GÖRÜLEN GARANTÖRLER

Putin, her ülkenin kendi garantörünü seçmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. “Bu, Ukrayna için de Rusya için de geçerli” diyerek, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasına karşı olduklarını bir kez daha vurguladı. Bu açıklamaları, Ukrayna ile olan ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine dair bir zemin oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.

ÇİN ZİYARETİNİN SONUÇLARI

Öte yandan, Putin, Çin ziyaretinin ‘pozitif ve faydalı’ geçtiğini belirtti. Yıllardır gündemde olan ‘Sibirya 2 boru hattı’ üzerine anlaşma sağlamak için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Putin, “Çin’le anlaşmaya varmak karşılıklı olarak faydalı olacaktır” diye ekledi. Enerjiye duyulan talebin, Çin dahil olmak üzere global ölçekte arttığını vurguladı. Bu durumu, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlenmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirmek mümkün.