Putin, Zelenskiy ile görüşecek mi?

Kremlin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin görüşme iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Kremlin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna müzakereleri teklifine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin görüşmesi için herhangi bir temelin oluşmadığı belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, şu anda Rusya ve Ukrayna arasında devlet başkanları düzeyinde bir görüşmenin olası olmadığı söyledi.

Peskov, Türkiye’nin barış görüşmelerine arabuluculuk yapma önerileriyle ilgili bir soruya yanıt olarak, Putin ve Zelenski’nin ancak her iki taraftan müzakerecilerin “ödevlerini yaptıktan sonra” bir araya gelebileceğini söyledi.

Öte yandan, Moskova ile Kiev arasındaki müzakereler ertelendi. Her iki taraf da ilerleme eksikliği için birbirini suçluyor.

ZELENSKİ: GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİM TEK RUS YETKİLİ PUTİN

Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşın nasıl sona erdirileceğini görüşmek üzere görüşmek istediği tek Rus yetkili olduğunu söyledi.

Zelenski, Rusya’nın işgal altındaki Ukrayna’daki sivillere karşı savaş suçu eylemlerinin kanıtları ışığında Rusya ile herhangi bir görüşme düzenlemenin daha zor hale geldiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasında şimdiye kadar yapılan müzakereler grafikte yer alıyor. Ukrayna ve Rusya arasında şimdiye kadar yapılan müzakereler grafikte yer alıyor.

Rusya, Ukrayna’nın askeri yeteneklerini azaltmak için “özel bir operasyon” olarak adlandırdığı eylemde sivilleri hedef aldığını defalarca reddetti.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ MÜZAKERELERDEN ŞİMDİYE KADAR SONUÇ ÇIKMADI

Diğer taraftan Rus ve Ukraynalı müzakereciler, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat’ta Ukrayna’ya girmesinden bu yana yana ara sıra görüşmeler yapıyorlar, ancak her iki taraf da müzakerelerin ilerlemediğini açıkladı.

Zelenski, geçen hafta Ukrayna televizyonuna bir tür diplomasi olmadan savaşı durdurmanın imkansız olduğunu söyledi. Savaşın Ukraynalılar için çok büyük bir insani bedeli olduğunu vurgulayan Zelenski, ülkenin güçlerinin Kharkiv şehri yakınlarında kazanımlar elde ettiğini açıkladı. Ancak, “En kanlı durum, çok fazla insanı kaybettiğimiz Donbas’ta devam ediyor” dedi. 2014 yılında Rusya tarafından ele geçirilen ve ilhak edilen Kırım yarımadasının zorla geri alınması fikrinin yüz binlerce can kaybına yol açacağını da sözlerine ekledi.