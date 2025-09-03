Putin, Zelenskiy ile Moskova’da görüşecek

PUTİN’DEN ZELENSKİY’E GÖRÜŞME TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da bir araya gelmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu önemli açıklama, Putin’in Çin’e yaptığı 4 günlük resmi ziyaretin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında geldi.

NATO VE AB ÜYELİĞİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz ettiğini ancak Avrupa Birliği üyeliği konusunda bir sorgulama yapmadığını belirtti. “Ukrayna’nın güvenliği, Rusya’nın zararına sağlanamaz. Rusya, etrafımızda olup bitenlere asla seyirci kalmayacak” ifadesini kullandı.

ÇATIŞMALARI SONA ERDİRECEK SEÇENEKLER

Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için makul bir seçeneğe ulaşmanın mümkün olduğunu vurgulayan Putin, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da görüşmeye hazırım” dedi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.