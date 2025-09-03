Haberler

Putin, Zelenskiy ile Moskova’da Görüşecek

PUTİN’İN GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da buluşmaya hazır olduğunu açıkladı. Putin, bu açıklamayı Çin’e yaptığı 4 günlük resmi ziyaretin sonrasında düzenlediği basın toplantısında yaptı. Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman karşı çıktığını ancak Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sorgulamadığını belirtti.

GÜVENLİK VURGUSU

Putin, “Ukrayna’nın güvenliği, Rusya’nın zararına sağlanamaz. Rusya, etrafımızda olup bitenlere asla seyirci kalmayacak” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için kabul edilebilir bir seçeneğe ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı. Özellikle, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da görüşmeye hazırım” dedi.

Samandağ’da Dalgalar İki Kardeşi Sürükledi

Samandağ'da denize giren İranlı kardeşlerden biri dalgalar tarafından sürüklendi ve yaşamını yitirdi, diğeri kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gürcistan Hazır, Türkiye ile Oynayacak

Gürcistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Willy Sagnol idaresindeki çalışmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.

