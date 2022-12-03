Putin zor durumda

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşta halkın desteğini kaybediyor.

Rusya’da yapılan bir ankete göre, Ukrayna’daki savaşa verilen destek ülkede önemli ölçüde düştü. Bu durum ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde ağır bir baskıya yol açtı. Temmuz ayında yüzde 57 olan bu oran, şu anda yüzde 25’e düştü. Yani ülkedeki her 4 kişiden yalnızca 1’i Rus birliklerinin Ukrayna’da tutulmasını destekliyor.

Rusya’da yapılan yeni bir anketin sonuçları, bağımsız bir haber sitesi olan Meduza tarafından elde edilen Kremlin’in Federal Muhafız Servisi tarafından üst düzey hükümet yetkilileri için hazırlanan bir raporda yayınlandı. Buna göre, Rusya’da Ukrayna’daki savaşı destekleyen insanların sayısı son 6 ayda yüzde 57’den yüzde 25’e düştü.

Destekteki düşüş, Rusya’nın on binlerce erkeğin seferber edilmesi ve cepheye gönderilmesi emrini vermesinin ardından geldi. Putin, geçen hafta askerlerin eşleriyle yaptığı halka açık bir toplantıyla artan öfkeyi yatıştırmaya çalıştı.

Yakın zamanda seferber edilen Rus askerler için yetersiz eğitim ve ekipmanla ilgili raporlar ortaya çıkmaya devam ederken, ön saflarda ise askerlerdeki zayiatın seviyeleri yüksek olmaya devam ediyor.

Rusya’da faaliyet yürüten, kamuoyu araştırmaları, anket ve sosyolojik araştırmalar yapan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Levada Merkezi’nin başkanı Denis Volkov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanlar Ukrayna’daki savaşı, kendilerini ilgilendirmeyen bir durum olarak algıladılar. Artık cephedeki riskler arttı ve Ruslar barış müzakerelerinin başlamasını istiyor” dedi.