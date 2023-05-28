Putin’dan Azerbaycan için açıklama

Vladimir Putin Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü kapsamında bir tebrik mesajı yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e tebriklerini iletti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

‘Ülkeniz ekonomi ve sosyal alanda etkileyici başarılara imza atmıştır. Azerbaycan küresel arenada hak ettiği itibara sahiptir ve uluslararası gündemdeki birçok önemli meselenin çözümünde proaktif bir rol oynamaktadır.

Rusya-Azerbaycan müttefiklik ilişkileri yeni bir düzeye ulaşmıştır. Ülkelerimiz arasındaki yapıcı ikili iş birliği çeşitli alanlarda dinamik bir şekilde gelişmektedir. Ortak çabalarımızla dost halklarımızın yararına olacak şekilde tüm ortaklık bağlarının daha da gelişmesini sağlayacağımızdan eminim’