Putin’den beklenen açıklama

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in merakla beklenen konuşması gündem oldu. ABD Başkanı Biden’ın çok gizli Kiev ziyareti sonrası gözler Putin’in yapacağı konuşmaya çevrildi. Ukrayna’nın işgalinin birinci dönümü yaklaşırken yapılacak kritik konuşmada yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasının TSİ ile saat 12.00’de başladı.

Dünya genelinde merakla beklenen Putin konuşması başladı. Putin, Rusya’nın zor bir dönüm noktasına ulaştığı bir zamanda bir mesaj verdiğini ve Rusya’nın Donbass’taki sorunları barışçıl yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi yaptığını vurguladı.

Putin’in açıklamalarından satır başları:

Donbass cumhuriyetleri Rusya’nın kendilerini kurtarmaya geleceğine inanıyor ve bunu bekliyor.

“Onur, güven, edep kavramları onlara (Batı) göre değil. Tüm dünyaya tükürmeye alışkınlar. Meğer kendi ülkelerinin halklarına aynı şekilde davranıyorlarmış.

Rusya, Batı ile yapıcı diyaloğa hazırdı ve uzun yıllar ortak güvenlik mimarisi üzerinde birlikte çalışmayı önerdi.

Dünyanın hiçbir ülkesinde ABD kadar yurtdışında askeri üs yok, onların yüzlerce var.

Biz savaşı kontrol altına almak için güç kullanırken, savaşı başlatan Batı’dır.

Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız.

Rusya, Kiev rejiminin rehinesi olan Ukrayna halkıyla savaş halinde değil. Rusya’yı savaş alanında yenmek imkansız.

Batı, Ukrayna’da neo-Nazi ideolojisini görmezden geliyor.

Batı’nın Rusya karşıtı politikasının ardındaki amaç, Avrupa’da savaş başlatmak ve rakiplerini ortadan kaldırmaktır. Rusya, Donbass ile yeniden birleştikten sonra güçlendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2001’den beri başlattığı savaşlar sonucunda yaklaşık 900.000 kişi öldü ve 38 milyondan fazla kişi mülteci oldu.

1930’larda Batı, Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinin yolunu fiilen açtı, şimdi de Ukrayna’yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirdiler.

Rusya karşıtı yaptırımlar sadece bir araç, Batı’nın amacı ise Rus halkına acı çektirmek.

Rusya’nın nükleer kuvvetlerini en son sistemlerle donatma seviyemiz yüzde 91’i aşıyor. Kazandığımız deneyimi dikkate alarak ordunun tüm birimlerinde aynı yüksek nitelik seviyesine ulaşmalıyız.

2024’teki devlet başkanlığı seçimlerinin yasalara ve demokratik prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini vurgulamak istiyorum.

Putin, Salı günü Rusya’nın siyasi ve askeri seçkinlerini Ukrayna’daki “özel askeri harekatı” olarak adlandırdığı durum hakkında bilgilendirecek.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Gelişmemizin, hayatımızın böylesine kritik ve çok karmaşık bir noktasında, herkes neler olup bittiğine dair bir değerlendirme, özel askeri harekatın bir değerlendirmesini duyma umuduyla bir mesaj bekliyor” demişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in uluslararası duruma ilişkin analizini de sunacağı ve Rusya’nın Batı’nın kapsamlı yaptırımlar uygulamalarının ardından Rusya’nın gelişimine ilişkin vizyonunu özetleyeceği belirtildi.

Rus kuvvetleri, savaşın başlamasından bu yana savaş alanında üç büyük geri dönüş yaşadı, ancak hala Ukrayna’nın yaklaşık beşte birini kontrol ediyor.