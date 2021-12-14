Putin’den acil görüşme talebi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ile görüşme yapmak istediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto’ya, Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle ABD ve NATO ile güvenlik garantileri konusunda ‘derhal’ görüşmeler yapmak istediğini iletti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in ‘Ülkemizin güvenliği için uluslararası yasal garantiler geliştirmek adına ABD ve NATO ile derhal müzakerelere başlama gereğini yinelediği’ belirtildi.

Rus lider ayrıca, Ukrayna da dahil olmak üzere komşu ülkelerde silahlar konuşlandırılmasının ve NATO’nun ‘Rusya’ya doğru genişlemesinin’ sona ermesi gerektiğini vurguladı.