Putin’den acil toplantı kararı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliği konusunda Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliği gündemiyle acil toplantı düzenledi. Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplayan Rus lider Putin, Ukrayna’daki son durumu ve Finlandiya ile İsveç’in NATO üyeliğini konuştu. Kremlin’den gelen açıklamada “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararının Rusya’nın güvenliğine olası tehditlerinin” toplantıda tartışılan ana konu olduğunu bildirdi.

Rusya ile kara sınırı olan Finlandiya, Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesinden bu yana NATO ile işbirliğini kademeli olarak arttırdı ancak doğudaki komşusu Rusya ile dostane ilişkilerini sürdürmek için NATO’ya katılmadı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin yaptıkları son açıklamada, “Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı. Bu kararı almak için gerekli olan adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz” dedi.

TÜRKİYE NATO ÜYESLİĞİNE SICAK BAKMIYOR

İsveç ve Finlandiya’nın olası NATO üyeliği karşısında Türkiye’nin tutumu ise olumlu olmaktan uzak. Gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Hatta parlamentolarında yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil” diye konuştu.