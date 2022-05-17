Putin’den ambargo açıklaması

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle Avrupa’da yaşanan enflasyon artışına dikkat çekti.

Putin, “Rus petrolüne ambargo uygulanır ise Avrupa en pahalı enerji kaynaklarına başvurmak zorunda kalır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uygulanan yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu: Putin şu ifadeleri kullandı: “Batı’nın politik nedenlerle yeni petrol ve gaz yaptırımları uyguladıklarını görüyoruz. Bazı AB ülkeleri Rus petrolünden tamamen vazgeçemezler.

Batı’nın yaptırımları ve Rus petrolüne olası ambargo petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. Enerji enflasyonu ulaştırma sektörünü ve Avrupalı tüketicileri vurdu.

Rus petrolüne ambargo uygulanır ise Avrupa en pahalı enerji kaynaklarına başvurmak zorunda kalır. Putin: Avrupa’nın ekonomik aktivitesi yavaşlar, çöker.

Rusya’nın petrol ve gaz gelirleri artıyor. Rusya ulusal paralarla ticaret yapılmasının kolaylaştırılmasına , kredilere ve sigortalara erişime yardım edecek. Ulusal çıkarlarımızı koruyacak ek tedbirleri tartışmamız gerekli.”