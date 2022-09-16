Putin’den çağrı: Kısıtlamaları kaldırın

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı’nda konuşma yapan Putin, Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulundu.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. Zirvede konuşan Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM’ye çağrıda bulundu.

Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi Semerkant’ta yeni inşa edilen “İpek Yolu Semerkant” uluslararası turizm bölgesindeki kongre merkezinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğiyle başladı.

Mirziyoyev, ŞİÖ üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan liderlerini kongre merkezinde karşıladı. Daha sonra liderler, zirve öncesinde birlikte fotoğraf çektirdi.

İlk olarak ŞİÖ üyesi ülkeler liderlerinin katılımıyla başlayan toplantıda Mirziyoyev, açılış konuşması yaparak, toplantının gündemi hakkında bilgi verdi ve başarılı geçmesini diledi.

Mirziyoyev’in ardından söz alan Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu.

PUTİN’DEN BM’YE ÇAĞRI: KISITLAMALARI KALDIRIN

Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM’ye çağrıda bulundu.

Özbekistan’ın başkenti Semerkant’taki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde (ŞİÖ) konuşan Putin şu açıklamaları yaptı:

“Özellikle Afganistan’ın sınırlarındaki sorunların çözümünü kolaylaştırmak, ŞİÖ’nün önceliklerinden biridir.Avrupa,Rus gübrelerine karşı yaptırımları sadece kısmen kaldırdı. Gelişen dünyaya Rus gübrelerinin erişimini istiyoruz. Hububat ihracatını artırıyoruz. Gelişmekte olan ülkelere ücretsiz gübre sunmaya hazırız.”

Bununla birlikte Putin, “Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin içerisinde kendi spor birliğinin kurulmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

ÇİN VE İRAN LİDERLERİ, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ’NDE GÖRÜŞTÜ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede İran’ın ŞİÖ tam üyeliğini kutlayarak, ülkesinin örgüt çerçevesinde daha yakın eş güdüm ve iş birliği için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin’in, İran’ın ulusal egemenliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını desteklediğini vurgulayan Şi, iki ülkenin Kapsamlı İş Birliği Planı ile Kuşak ve Yol Girişimi projelerinin hayata geçirilmesiyle ikili iş birliğinden daha müspet sonuçlar alacağına inandığını dile getirdi.

Şi, İran’ı, Çin’in öncülük ettiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi’ne katkı sunmaya davet etti.

“İRAN, ÇİN İLE DAHA YAKIN ÇALIŞMAYA HAZIR”

İran Cumhurbaşkanı Reisi de ülkesinin ŞİÖ’ye tam üye olmasıyla İran ve Çin’in hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde çok taraflı çerçevedeki iş birliğini daha fazla artırma imkanı bulacağını aktardı.

İran’ın “gerçek çok taraflılığı” savunmak için Çin ile daha yakın çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Reisi, “İran, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi kapsamında iş birliğini destekliyor.” açıklamasında bulundu.